Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre 18-26 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Şırnak, Hakkâri ile Irak’ın kuzeyinde büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bir adet RPG-7 R/A, 12 adet piyade tüfeği, sekiz adet tabanca, iki adet makinalı tabanca bin 422 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, dokuz kilogram C-4 ve A-4 patlayıcı madde, 16 adet el bombası, iki adet telsiz ele geçirildi ve sekiz adet EYP imha edildi.

Operasyonlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan 7 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Terörün finans kaynaklarına operasyon

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 10,6 kilogram uyuşturucu, 20 litre kaçak akaryakıt, 14 bin 734 paket kaçak sigara, 72 adet muhtelif silah, 15 adet cep telefonu ve 213 adet kaçak küçükbaş hayvan ele geçirildi. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Terör örgütünün eylem kabiliyeti kısıtlandı

TSK'nın azim ve kararlılıkla icra ettiği operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı ile, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Fırat Kalkanı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azez ve Cerablus arasındaki 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmaları sürüyor.

İdlib

İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

Harekat kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve bin 616 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan "Münbiç Yol Haritası" ve "Münbiç Güvenlik Prensipleri" doğrultusunda Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, 18 Haziran'dan bu yana 66 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik 09 Ekim 2018 tarihinde başlayan ortak eğitimler devam ediyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, ortak devriye faaliyetlerine başlanacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

Kaynak: TRT Haber