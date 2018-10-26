Bedelli askerlerin yemin töreni

Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'nda eğitim alan 2'nci dönem bedelli askerlik yükümlüleri için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen askerlerin de katıldığı törende, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 2 bin 475 bedelli asker yemin etti.

Birliğe ilk katılan piyade er Ersoy Kılıç yaş kütüğüne plaket çaktı.

İzmir'de bedelli askerlik yapanlar terhis oldu

İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan askerler için Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören 669 ulaştırma er, yemin etti.

Manisa'da 4 bin 768 asker için tören

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 768 asker için Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören askerler yemin etti.

Erzincan'da 2 bin 990 bedelli yemin etti

Bedelli erlerin yemin töreni, olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası yemekhanesinde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 2. dönem 2 bin 990 bedelli er yemin etti.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli er Harun Mertoğlu, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Ardından birliğe ilk katılanlar arasında yer alan ya da başarılı olan erlere, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam tarafından başarı belgesi ve hediye verildi.

Samsun'da yemin töreni

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 965 asker için düzenlenen törende, birliğe erken teslim olan er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 5 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Amasya'da 6 bin 278 asker yemin etti

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende eğitimlerini tamamlayan 6 bin 278 bedelli askerlik yükümlüsü er yemin etti.

General Hikmet Akıncı Kışlası'ndaki törende tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA