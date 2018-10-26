Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 4'lü Suriye zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Diyarbakır Kongresi"ne katıldı.

Kayapınar Kültür Merkezindeki kongrede konuşan Kalın, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveye değindi.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dörtlü zirvede, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla Suriye konusunun ele alınacağını söyledi.

Dörtlü zirvenin hazırlık toplantısını yapmak üzere Diyarbakır'dan erken ayrılacağını ifade eden Kalın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle yapılan İdlib mutabakatı sonrasında, Suriye'deki siyasi sürecin, hem sahada hem diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdiğini belirtti.

"Amacımız siyasi çözüm üretmek"

Kalın, yarınki zirvede, İdlib mutabakatı, siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi, sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili kapsamlı konuların ele alınacağına işaret ederek, "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak." diye konuştu.

Yarınki zirvede, Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle "küçük grup" diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bir araya geleceğini ifade eden Kalın, bu yönüyle zirvenin Astana, Cenevre, Birleşmiş Milletler (BM) ve küçük grup girişimlerini bir araya getireceğini aktardı.

Bu çerçevede zirvenin uluslararası ayağını ve BM boyutunu teyit etme bakımından Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da davet edildiğini dile getiren Kalın, Mistura'nın zirvede bir sunum yapacağını ve şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda geldiği son nokta hakkında liderlere bilgi vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu zirveden en önemli somut beklentimiz, siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden beklentilerimizden bir tanesi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA