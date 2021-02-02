Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.