Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 795 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 795 yeni vaka belirlendi. 120 kişi vefat etti. 630 hasta tespit edildi. 8 bin 639 kişinin daha COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.
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