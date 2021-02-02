Kılıçdaroğlu, İzmir'deki sel nedeniyle Twitter hesabından "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.