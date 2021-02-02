Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetli yağışın hayatı olumsuz etkilediği İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, İzmir'deki sel nedeniyle Twitter hesabından "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.
İzmir’de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun #İzmir— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 2, 2021
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Haberler
- 18:07
- 18:05
- 17:54
- 17:54
- 18:01
Sıradaki Haber
Boğaziçi'ndeki provokasyona TÜGVA'dan tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz