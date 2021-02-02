Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona tepki için Ayasofya'da toplandı. Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan vakıf üyeleri meydanda toplandı.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, yaptığı basın açıklamasında, Kabe fotoğrafının yere serilmesini "özgürlük" olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını vurguladı. Provokasyona tepki gösterenleri fişleyenlere de sessiz kalmayacaklarını söyledi.

"Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız."