Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Rum kesiminin Kıbrıs sorunu konusundaki tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarını yok sayan hiçbir platformun geçerliliği olmadığını tekrarladı:

"Türkiye'nin olmadığı ve KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir platform geçerli değildir. Kim gözlemci olur kim katılır onu bilemeyiz ama Türkiye ve KKTC'nin olmadığı bir platformun geçerliliği yoktur. Bunun geçerli olmadığını diplomaside de sahada da gösterdik."

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin gözlemci olabilmesi için adil olması gerektiğini de vurguladı.