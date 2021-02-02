Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de 16 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 2021 yılının ilk ayında toplam 16 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.
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