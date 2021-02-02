Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazının tamamı ve İstanbul ili Sarıyer İlçesinin Kumköy Aslan Burnu’nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avcılığına 28 Ocak - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında kısıtlama getirilmişti.

İstanbul ve Kocaeli'de hamsi avlanabilir limitlerde

Yapılan yeni değerlendirmelerde; İstanbul ve Kocaeli illeri sınırları içerisinde kalan karasularında, avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu belirlendi.

Bu tespitler neticesinde, İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.

Diğer illerde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi.

Denetimlere devam edilecek

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın denetimleri titizlikle yürüteceği, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.