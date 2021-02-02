Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu, dünkü ziyaretlerinde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından ayrı ayrı kabul edilmişti.
Çavuşoğlu ile KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu da görüşmüştü.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Ersin Tatar KKTC Mevlüt Çavuşoğlu
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