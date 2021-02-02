Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine erzak yardımı
[Fotoğraf: MSB]
Mehmetçik, AFAD koordinatörlüğünde Barış Pınarı Bölgesindeki köylerde erzak dağıtımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Ülkemizin yardım eli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte…
12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Barış Pınarı Bölgesindeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı."
Ülkemizin yardım eli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021
12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Barış Pınarı Bölgesindeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/63aC1g1hQG
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı AFAD
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