CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Çiftçi Buluşması programının açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler vardı. Kılıçdaroğlu bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi:

"Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz üniversite kabul etmiyor. Sadece öğrenciler mi? Hayır, üniversite hocaları da kabul etmiyor. Olması gereken ne? O üniversite hocasının 'Kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım. Aksi halde orada bir karmaşa bir kaos çıkıyor ortaya. Kaosa izin vermemek lazım. Bakın bizler geçmişte sizler de çok iyi hatırlarsınız 80 öncesini 80 sonrasını. Pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi sağ dedi kimi sol dedi başkaları ellerine silahları verdiler. Ve gençlerimiz birbirlerini öldürdü. Yazık günah değil mi. Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmasın."