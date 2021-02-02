Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk'tan İzmir'e "geçmiş olsun" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sele ilişkin, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir" açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, İzmir'de meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "İzmir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir" ifadelerini kullandı.
İzmir’de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 2, 2021
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada.
Geçmiş olsun İzmir.
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