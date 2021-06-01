Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 112 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Son 24 saatte 7 bin 112 yeni vaka, 602 yeni hasta tespit edildi. 129 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı. 602 yeni hasta tespit edildi.
129 kişi yaşamını yitirdi. Böylece vefat sayısı 47 bin 656 oldu.
Ağır hasta sayısı 1241 olurken, 9 bin 457 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.
Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'2 ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516 oldu.
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