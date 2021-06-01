Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı. 602 yeni hasta tespit edildi.

129 kişi yaşamını yitirdi. Böylece vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Ağır hasta sayısı 1241 olurken, 9 bin 457 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'2 ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516 oldu.