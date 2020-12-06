Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 93 oldu.

Son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 11 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e ulaştı. Hasta sayısı 539 bin 291, vefat sayısı 14 bin 900, ağır hasta sayısı 5 bin 805, aktif hasta sayısı 93 bin 138 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.