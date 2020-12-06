Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Salihi'ye taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'yi telefonla arayarak ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Erşat Salihi ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Salihi'ye, ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Irak
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