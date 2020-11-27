Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 171 bin 113 test yapıldı, 29 bin 845 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 177 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 845 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, toplam hasta sayısı 481 bin 198, toplam vefat sayısı 13 bin 191, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, ağır hasta sayısı 4 bin 816, toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616 oldu.

"En güvenli yer evimiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."