Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), 50’den fazla ülke ve 1500 çağrı merkezi arasından “En İyi İletişim Merkezi” kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sonucun tesadüf olmadığını belirterek, “İşini, insanlara yardım etme hassasiyetiyle yapan tüm arkadaşlarım büyük bir alkışı hak ediyor” sözleriyle çağrı merkezi çalışanlarını kutladı.

Dünya Finalleri 9-11 Şubat'ta

Dünya Çağrı Merkezi'nin gerçekleştirdiği yarışmalarda, birincilik ve ikincilik elde eden projeler, dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazanıyor.

9-11 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek Dünya Finallerinde MEBİM Türkiye'yi temsil edecek.

