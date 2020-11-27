Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile online toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, koronavirüs salgınının bu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde duruldu.

5 ilde vakalar yüzde 100 arttı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vakaların Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini aktardı.

"Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor"

Koca, tedbirlerin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."