Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 19:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 20 bin 138 yeni vaka
Son 24 saatte 20 bin 138 vaka tespit edildi, 173 kişi hayatını kaybetti.
Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz. pic.twitter.com/wAehgtyZdu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 26, 2021
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