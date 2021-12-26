Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 18:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre, Akdeniz açıklarında 18.15'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
18.15'te yaşanan deprem, 21,60 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2021
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 26.12.2021, 18:15:07 TSİ
Enlem : 34.6220 N
Boylam : 26.6720 E
Derinlik : 21.60 km
Detay : https://t.co/YHBhWHxf7r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Son Dakika
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