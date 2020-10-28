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Son 24 saatte 2 bin 305 yeni hasta
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 yeni hasta tespit edildi, 77 kişi vefat ett. 1662 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 319 bin 181'e ulaştı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
Etiketler: Son Dakika KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:21
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