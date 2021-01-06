Türkiye'nin güncel koronavirüs verilerine göre bugün 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931 oldu.

Yeni hasta sayısı 1458 olurken, 191 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

8 bin 702 kişi virüsü yenip sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yüseldi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ağır hasta sayısını azaldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız."