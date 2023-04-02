Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmeni atayacak. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri yapıldı. Atama tercihleri 6 Mayıs'a kadar alınacak. Sonuçlar ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. Ayrıca, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını da yapacak. Adaylar, 7 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.
45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri tamamlandı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.
Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan’da açıklanacak.
En fazla kontenjan sınıf öğretmenliğinde
Öğretmen atamasında en fazla kontenjan 7 bin 878 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.
Onu 3 bin 604'lük kontenjan ile rehberlik ve psikolojik danışma alanı takip etti.
Üçüncü sırada ise 3 bin 269 ile okul öncesi öğretmenliği yer aldı.
Atama sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak
Atama tercihleri ise 6 Mayıs'a kadar alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta belli olacak. 45 bin atama, son 20 yılda bir defada yapılan en büyük öğretmen ataması.
Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını da yapacak.
3 bin 500 engelli öğretmen ataması
3 bin 500 engelli öğretmen ataması için adayların 2020 ve 2022 KPSS' den 50 ve üstü puan alması gerekiyor.
Yarın başlayacak başvurular 7 Nisan'da sona erecek.
Tercihler 12-15 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Yeni öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak.
- 04:03
- 02:07
- 02:03
- 01:59
- 01:36