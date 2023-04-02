45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri tamamlandı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan’da açıklanacak.

En fazla kontenjan sınıf öğretmenliğinde

Öğretmen atamasında en fazla kontenjan 7 bin 878 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

Onu 3 bin 604'lük kontenjan ile rehberlik ve psikolojik danışma alanı takip etti.

Üçüncü sırada ise 3 bin 269 ile okul öncesi öğretmenliği yer aldı.

Atama sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak

Atama tercihleri ise 6 Mayıs'a kadar alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta belli olacak. 45 bin atama, son 20 yılda bir defada yapılan en büyük öğretmen ataması.

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını da yapacak.

3 bin 500 engelli öğretmen ataması

3 bin 500 engelli öğretmen ataması için adayların 2020 ve 2022 KPSS' den 50 ve üstü puan alması gerekiyor.

Yarın başlayacak başvurular 7 Nisan'da sona erecek.

Tercihler 12-15 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Yeni öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak.