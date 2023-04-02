Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nce Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel İstanbul İftarı"na katıldı.

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasının başında, seccadeli fotoğraf karesine işaret ederek "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Böyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim. Herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum'' sözlerini kullandı.

İnançlarında, demokrasi inançlarında yönetimin temelini adaletin oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, adaletin olmadığı yerde huzurun, kucaklaşmanın ve bereketin olmayacağını dile getirdi.

"Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor"

Kılıçdaroğlu, bu topraklara adaleti getirmek zorunda olduklarını vurgulayarak "Bugün yaşadığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Adalet dediğiniz sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor. Eğer kul hakkı yeniyorsa büyük adaletsizlik var demektir ve ona karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Adalet kavramının sıradan bir kavram olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bedeli ne olursa olsun Türkiye'ye mutlaka adaleti getireceklerini belirtti.

"Halil İbrahim sofrası sadece burada değil, Anadolu coğrafyasının her yerinde olmalı"

Kılıçdaroğlu, aklı kullanmanın değerli olduğunu ve aklın adalet, birlik ve beraberlik için kullanılması gerektiğini ifade ederek "Kutuplaşma için değil, tam tersine sofralarda bereket için çalışmalı. Halil İbrahim sofrası sadece burada değil, Anadolu coğrafyasının her yerinde olmalı. Yurt dışında da olmalı. Oradaki kardeşlerimiz için de olmalı. Eğer bir evladımız bu topraklarda yatağa aç giriyorsa şunu düşünmeliyiz; 85 milyonumuz aç demektir. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın "Hak gelecek, batıl zail olacak" sözüyle tamamladı.