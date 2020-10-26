Haber Giriş: Kaynak: AA
Son 1 haftada 686 kişi izolasyon kuralına uymadı
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanlığı, "19- 25 Ekim'deki COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığından 19-25 Ekim arasında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklamasına göre, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu. İş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi.
Ayrıca, 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.
Etiketler: Koronavirüs İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:39
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