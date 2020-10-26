İçişleri Bakanlığından 19-25 Ekim arasında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu. İş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi.

Ayrıca, 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.

