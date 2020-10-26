Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına CHP'den de destek geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Din ve milliyetçilik aksı üzerinden ülkeleri getirdiği nokta bu. Fransa'nın yaptığı bu. Fransa'nın Türk mallarını almama gibi bir tavrı varsa Türkiye de bu hakkını kullanacaktır. Uzun süre devam ettirilmesi mümkün olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf bu boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de karşılık vermesi normal." dedi.

Erdoğan: Sakın Fransız mallarını satın almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, "Fransa'da Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın." demişti.