Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov'un da yer aldığı görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarih, ortak değerler ve kardeşlik bağlarının önemi vurgulanarak, hem askeri eğitim ve iş birliği hem de savunma sanayii alanlarındaki mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliği belirtildi.

Akar, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinin sadece Türkiye ve Kazakistan için değil, bölge barışı ve istikrarı için de önem taşıdığını, cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliğini söyledi.

Bakan Akar, daha sonra Kazakistan Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanı Tümgeneral Ruslan Jaksilikov ile de görüştü.