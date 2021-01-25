Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
30 Kasım 2020'de alınan karardan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının sekizincisi düzenlendi.
22 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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