Koronavirüs salgınındaki hasta sayısının artması nedeniyle aylar sonra Türkiye’de ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Kadıköy ve Taksim sokaklarında olağan insan kalabalığı yerine kapalı kepenkler, üst üste konmuş masa ve sandalyeler, sokak hayvanları ve sessizlik vardı.

Gıda hizmeti veren bazı işletmeler çalışıyor ancak müşteri kabul etmiyordu. Kısıtlamanın uygulandığı saatlerde bu işletmelerin hizmeti müşteriye motorlu kuryeler tarafından ulaştırılıyordu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 arasında kısıtlama uygulanacak. Pazartesi sabahları 05.00’te sona erecek kısıtlamadan üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutulacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için farklı kısıtlama

Hafta sonu tüm yaş gruplarını kapsayan kısıtlamaya ek olarak tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile bağlantılarını gösteren çalışma ve SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan muaf olacak.

Kısıtlamadan kimler muaf?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay ve AFAD'da afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.

Ayrıca, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

