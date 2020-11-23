İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre örgüt yöneticileri, örgüt üyesi olmayan öğrencileri fişlemişti. Öğrencileri, "şok mangaları" olarak da bilinen işkenceye varan eğitimlerle yıldırmaya çalışıyorlardı. Disiplinsizlikle suçluyorlardı.

Sınavdan düşük not almaları sağlanıyordu. Hatta bazı öğrencilere askeri lise mezuniyetine bir ay kadar kala sahte sağlık belgeleri bile düzenlenmişti.

Oysa öğrencilerin hiçbirinin sağlık sorunu yoktu.

FETÖ tarafından askeri okullara yerleştirilen öğrenciler ise, terör örgütü yöneticilerinin desteğiyle doğrudan, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'na geçiyorlardı.

İddianame, 2008-2013 döneminde öğrenim gören ve askeri okullardan ayrılmaya zorlanan 33 kişinin ifadeleriyle ve ankesörlü telefon soruşturmasındaki bilgilerle hazırlandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 12 şüpheli var.

İddianamede Gülen için 286 yıldan 306 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 11 şüpheli de 276 yıldan 299 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Şüpheliler, terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik ve eğitim hakkını engellemekle suçlanıyor.