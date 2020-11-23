Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" çağrısında bulundu.
Bir fedakârlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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