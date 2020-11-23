Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop öğretmenlere hitap edecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video konferansla öğretmenlere hitap edecek.
Mustafa Şentop, yarın saat 11.00'de görüntülü sohbet uygulaması üzerinden canlı yayımlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması'nda, Tekirdağ'da görevli yaklaşık 300 öğretmenle bir araya gelecek.
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile 11 ilçenin milli eğitim müdürünün de yer alacağı programda, 11 ilçeyi temsilen 11 öğretmen söz alacak.
Etiketler: Mustafa Şentop
Son Haberler
- 15:13
- 15:11
- 15:01
- 14:50
- 15:02
Sıradaki Haber
Milli Güvenlik Kurulu çarşamba günü toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz