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Şöhretler Karması maçı başladı

Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek Şöhretler Karması maçı TRT Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.

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Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nde bugün ''Şöhretler Karması'' maçı heyecanı yaşandı. 

TRT Haber'de yayınlandı

Kabine üyeleri, siyasetçiler, futbolcu ve sanatçıların olduğu iki takım takım karşı karşıya geldi. 

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma TRT Haber ekranından naklen yayınlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vuruşuyla başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vuruşuyla başlayan karşılaşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırmızı Takım'da memleketi Trabzon'u 61 numarayla temsil etti. 

Maçta forma giyen isimler:

Beyaz Takım:

Fahrettin Poyraz, Mehmet Kasapoğlu, Yıldırım Demirören, Fatih Şahin, Alpay Özalan, Hakan Ünsal, Mustafa Varank ve Ahmet Büyükgümüş.

Kırmızı Takım:

Serdar Kulbilge, Fikret Orman, Cahit Turhan, Osman Çakmak, Tuncay Şanlı, Hamza Dağ, Haydar Ali Yıldız, Süleyman Soylu, Erkan Kandemir.

5-3 sona erdi

 

Beyaz Takım'ın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yaptı.  

30 dakika süren karşılaşma, Beyaz Takım'ın üstünlüğü ile 5-3 sona erdi. 

Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali 21 Ekim Pazar günü sona erecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, şöhretler karması, maç, futbol, diyarbakır gençlik festivali
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