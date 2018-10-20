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Bakan Çavuşoğlu Kosova Başbakanı Haradinaj ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

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Bakan Çavuşoğlu Kosova Başbakanı Haradinaj ile bir araya geldi

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu başbakanlıkta kabul etti. 

Görüşmede Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve diğer temsilciler de hazır bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 35 dakika sürdü.

Dışişleri Çavuşoğlu, daha sonra Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından kabul edildi. 

Meclis binasında basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bakan Çavuşoğlu Başbakan Ramush Haradinaj ile de görüşmüş, ardından başkentteki Fatih Sultan Mehmet ile Yaşar Paşa camileri ve Sultan Murat Türbesi'ni ziyaret etmişti.

Dün Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından kabul edilen Çavuşoğlu'nun bugün ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrini de ziyaret ederek soydaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.  

Kaynak: AA 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova
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