Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağımız milletin hakkını millete teslim etmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin hazineye devriyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, burada yapacakları işin, milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine... Yani, biz burada kalkıp da AK Parti’ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok... ‘Bu milletindir ve Hazine'nindir’ diyoruz. CHP'nin bununla uzaktan yakından bir bağı olamaz. Niye? Bir defa siyasi partilerin ticari faaliyeti anayasal bir hüküm olarak yasaktır. Her şeyi de yine hukuk içerisinde yasal olarak yapacağız.” dedi.

“Biz sayın bahçeli ile her zaman bir araya gelebiliriz”

Siyasetin sıcak başlıklarından biri olan Beştepe’deki ittifak görüşmesine de değinen Erdoğan, çalışmalar bittiğinde MHP lideri ile tekrar bir araya gelebileceklerini açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Biz sayın bahçeli ile her zaman bir araya gelebiliriz. Şu anda bizim bakışımız şu: Gerek sayın Bahçeli’nin gerek bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar, yapacakları çalışmalarla işi pişirip bizim önümüze getirecekleri konuma geldiklerinde o zaman da biz tekrar bir araya gelebiliriz. Fakat ortada yani, şu il, bu il, vesaire filan, böyle bir şey söz konusu değil.”

Erdoğan, Cumhur İttifakı'na olan sadakatin süreçte önemli olduğunun altını çizerek, “Öyle ucuz pazarlıklara girmiş değiliz, birbirimize yakıştırmayız.” dedi.

“Münbiç’te mesafe alınması mümkün”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin detaylarını anlatan Erdoğan, Münbiç’te mesafe alınmasının mümkün olduğunu söyledi ve yeni döneme işaret etti.

Erdoğan, “Gaziantep’te şu anda bizim askerlerle beraber bir çalışmanın içerisindeler. Dolayısıyla bu kez bir mesafe alınması mümkün. Şu anda işte yeni bir dönem başladı. Hedefleri gerçekleştirmeye başlayabiliriz. Şu andaki durum bu.” ifadelerini kullandı.

Ankara-Washington hattındaki yeni dönemin sinyalini veren Erdoğan, ABD’li yetkililerin “diğer yaptırımları kaldırıyoruz” dediğini aktardı.

“Verilen tarihte iş bitti”

İdlib mutabakatında takvime uyulduğunu ifade eden Erdoğan, “Şu an itibarıyla verilen tarihte iş bitti. Yani, 15 ekim itibariyle, ağır silahlar hemen hemen çıkarılması gereken yerlere çıkarılmış vaziyette.” diye konuştu.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında, “Bu tür konularda tedbirlerimizi alıyoruz, gereken neyse her türlü tedbiri de alırız.” dedi.

Kaynak: TRT Haber