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Gündem
AA 13.12.2024 14:55

SMO, Tişrin Barajı'nı PKK/YPG'den kurtardı

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarıldı.

SMO, Tişrin Barajı'nı PKK/YPG'den kurtardı
[Fotograf: AA]

SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

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