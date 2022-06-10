Suriye Milli Ordusu güçleri kontrol noktalarında kuş uçurmuyor. Afrin ve Azez arası bölgede tüm araçlar tek tek aranıyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı düzenleyeceği yönünde istihbarat alınması üzerine, Suriye Milli Ordusu kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Türkiye tarafından eğitilen 2 bin 650 milli ordu askeri, terör örgütünün olası eylemlerine karşı teyakkuza geçti.

4 metre yüksekliğindeki beton bloklarla desteklenen kontrol noktalarında Suriye Milli Ordusu askerleri tetikte bekliyor.

Terör örgütü tarafından yapılacak kanlı eylemler, amacına ulaşmadan önleniyor.

Suriye'nin kuzeyine planlanan harekatın gündeme gelmesiyle teröristler Tel Abyad'a füze ile saldırmıştı

Azez ve Afrin'de ise 2 araca yerleştirilen bomba teröristler tarafından patlatılmıştı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun