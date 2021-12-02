Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SMA Bilim Kurulu saat 15.30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak.
Toplantıda, SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları görüşülecek.
Koca, toplantının ardından saat 17.30'da açıklama yapacak.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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