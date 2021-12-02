Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK Irakın Kuzeyi
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