Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde stratejik ortak Slovenya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Pahor onuruna resmi akşam yemeği verecek.