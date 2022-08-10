Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun ŞİMŞEK şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."