Kıbrıs'ta, 24 Aralık 1963 gecesi Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan´ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi; eve giren EOKA olarak bilinen Rum çetesi tarafından küvette kurşuna dizilerek katledildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Kıbrıslı şehit kardeşleri unutmadı. Sondaj destek gemilerine Kıbrıs’ta şehit edilen 3 kardeşin adı verildi. Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğullarının adını taşıyan gemiler dün önemli bir görev için Akdeniz’e açıldı…

7 Ekim'e kadar Abdülhamid Han'ın refakatçileri



Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın kardeşleri olan Murat, Hakan, Kutsi İlhan'ın isimlerini taşıyan gemiler Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’a Yörükler-1 sahasında 7 Ekim’e kadar refakat edecek…

Kıbrıs mücadelesinin sembol isimleri Mavi Vatan'ın kalbinde bir kez daha tarih yazacak…

"Ne hakkımızı yedirir ne de kimsenin hakkına göz dikeriz"

Abdülhamid Han sondaj gemisinin uğurlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj arama kararlığının altını çizmişti:

“Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerini tutanlar Akdeniz’de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Ne hakkımızı yedirir ne de kimsenin hakkına göz dikeriz. Ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına aldığımız haklarımızı uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere karşı gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz.”

"Ailecek çok heyecanlı ve gururluyuz"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise kardeşlerinin ismini taşıyan gemilerle büyük onur duyduğunu anlattı:

Birlikte yaşadığımız 45 yıl boyunca babamın bu acıyı hiç unutmadığına şahit oldum. Babam bu acıyı yıllarca içinde taşıdı, 2016'da vefat edene kadar da bunu taşıdı. Babam şu an Elazığ'da şehitlikte Mürüvvet anne, Murat, Kutsi ve Hakan'la ebedi istirahatgahında....

Bizi Mavi Vatan'da görev yapacak o gemilere davet ettiler. Oğlumla birlikte Filyos'ta gemileri ziyaret ettik. Gemilerin hepsinde Mürüvvet anne ve üç ağabeyimin fotoğraf ve öyküleri var. Gemilerin Abdülhamid Han'a eşlik etmesi beni çok duygulandırdı. Kıbrıs'ın yanı başında arama çalışmalarında görev yapacak olmaları Mavi Vatan'da üç şehidin de görevlerine devam ettiğini bize gösteriyor.

"Üç küçük şehidimizin ismi Mavi Vatan'da yaşıyor"

Devletimiz çok büyük, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. 59 yıl sonra üç şehidin isminin Mavi Vatan'da arama yapan üç gemiye veriyor devletimiz ve bu gemiler hala görev yapıyorlar. Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz. Türk halkının da bu duyguyu paylaştığını düşünüyorum, üç küçük şehidimizin ismi şu anda Mavi Vatan'da görev yapan üç gemide yaşıyor.

Makam odasında şehit kardeşlerinin isminin yer aldığı üç gemi ve babasının fotoğrafı bulunan İlhan, babasının fotoğrafının Kıbrıs'ta yaşanan katliam sonrası Türkiye'ye yeni döndüğü süreçte çekildiğini sözlerine ekledi.

