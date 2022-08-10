Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 21.35'te, Rodos Adası'nın 40 mil güneyinde, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan tekne yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine olay mahalline bir Sahil Güvenlik korveti, bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi, Türk Radyo vasıtasıyla da bölgede seyir halinde olan bir ticari gemi olay yerine yönlendirildi.

Olay yerine yönlendirilen ticari gemi tarafından 27, Sahil Güvenlik unsurları tarafından 5 olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmelerin bulunması amacıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesinde icra edilen faaliyetlere 1 Sahil Güvenlik korveti, 1 Sahil Güvenlik botu, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 insansız hava aracı (İHA) ile devam ediliyor.