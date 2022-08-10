Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan
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