Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İran’da Temmuz ayı sonunda yaşanan sel felaketi, ikili ilişkiler, Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler ve nükleer anlaşma müzakereleri konusu ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İran Mevlüt Çavuşoğlu
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