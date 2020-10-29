Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeye PKK/YPG’li teröristlerin sızma ve saldırı girişimleri bir kez daha engellendi.
Mlli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/icEuiWUBxS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2020
Etiketler: Terör Örgütü Son DakikaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 17:45
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