Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeye PKK/YPG’li teröristlerin sızma ve saldırı girişimleri bir kez daha engellendi.

Mlli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.