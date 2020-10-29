Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki komandoların video mesajı yayınlandı.

Kato Marinos-Şeytan Deresi bölgesine Türk bayrağı açan komandolar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Komandolar Kato'dan görüntülerin de olduğu videoda şu mesajları verdi:



"Kutsal vatan topraklarının müdafaası için toprağa düşen aziz şehitlerimizi, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz.



Milletimiz 97 yıl önce bugün tüm dünyaya iradesine pranga vurulmayacağını göstermiştir. Bizler de Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığı olarak sorumluluk bölgemizdeki operasyonlarda yüce milletimizin emrinde, sorumluluğumuzun bilincinde görevimizin başındayız. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."