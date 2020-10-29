Cumhuriyet O'nun hep hayali, hedefiydi. Büyük bedeller ödendi, zorlu yollardan geçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o günün ardından Meclis'te yaptığı konuşmalarda hem verilen mücadeleleri hem de Cumhuriyetin kazanımlarını anlattı. İşte Atatürk'ün sesinden Yeni Türk Devleti'nin ilk yılları.

"Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir."

29 Ekim 1933'te, Cumhuriyetin ilanının 10'uncu yıl dönümünde bu sözlerle anlattı en büyük eserini. Az zamanda çok ve büyük işler yapıldı. Geçen 10 yıl içinde sayısız devrime imza atıldı. Bir millet, küllerinden doğdu.

Cumhuriyetin ilanı yedi düvele verilen destansı mücadelenin adıydı. Büyük önder, 1'inci Meclis'te yaptığı konuşmada da zorluk içinde geçen o yılları anlattı.

"Beynelmilel, iktisat güçlüklerine tarihin icabına göre müdafaa, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin isabetine kanaat verecek mahiyettedir."

"Demir yolu projesini sürdüreceğiz, ziraat ıslahını arttıracağız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı görüntülerde Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan o tohumları tek tek sıraladı.

"Demir yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Ziraat sahasında ıslahları tamamlayacağız. İhracat mallarımıza alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır."

"Ülkede eksiklikleri giderecek fabrikaları kuracağız"

Atatürk, hükümetin önceliklerini milletvekilleriyle paylaştı.

"Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri kurulmuştur. Ülkenin en belli eksikliğini gidercek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek hükümetin en önde göreceği işlerden olacaktır."

Genç cumhuriyet 13, Yeni Türk devletinin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 55 yaşındaydı. 1936 yılında, daha da sağlamlaşan büyük eserinin yarattığı o ruhla meclisteydi.

"Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur."

Bugün o genç, tohumları çetin mücadeleler ile atılan cumhuriyet tam 97 yıllık koca bir çınar. Ve bu büyük ulus Atatürk’ün de dediği gibi hala çok ve büyük işler yapmak azminde.

"Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim."