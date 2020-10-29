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Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak
İstanbul Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak.
Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor.
13 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor
İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Etiketler: Halil SezaiSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:29
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